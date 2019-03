Weiterqualifizierungs­lehrgänge bei der VHS

Geprüfte Fachkraft Lohn und Gehalt sowie Geprüfte Fachkraft für Finanzbuchführung/Finanzbuchhalter/in

Ab Montag, den 1. April um 19 Uhr findet in Moosburg der Lehrgang „Geprüfte Fachkraft Lohn und Gehalt“ statt. Der Unterricht findet ein Mal wöchentlich am Montagabend und an einigen Samstagen statt. Nicht selten wird in Stellenangeboten die Qualifikation des Lohnbuchhalters gefordert. Die Kenntnisse, die in der praktischen Lohn- und Gehaltsabrechnung erforderlich sind, werden jedoch in den anerkannten Ausbildungsberufen kaum vermittelt. In diesem Lehrgang haben Sie die Möglichkeit, fundiertes Wissen im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu erwerben. Unterrichtet wird nach dem aktuellen Rechtsstand. Weitere Informationen zum Lehrinhalt und zum Zertifikat erhalten Sie unter www.xpert-business.eu. Anmeldeschluss ist der 20. März. Anmeldung bitte unter Volkshochschule Moosburg, Stadtplatz 2, 85368 Moosburg, Telefon 08761/7225-0; E-Mail: buero@vhs-moosburg.de; www.vhs-moosburg.de

Geprüfte Fachkraft für Finanzbuchführung/„Finanzbuchhalter/in

Dieser Lehrgang beginnt am Mittwoch, 3. April und besteht aus drei Modulen, die jeweils mit einer bundeseinheitlichen Prüfung abgeschlossen werden – für jede Prüfung wird ein Einzelzeugnis erstellt. Nach Bestehen der Teilprüfungen „Finanzbuchführung 1 und 2“ und „Finanzbuchführung EDV“ haben die Teilnehmer/innen im März 2020 den Abschluss „Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung“ erreicht und sind damit befähigt, laufende Buchungsfälle fachgerecht zu lösen und Auswertungen kompetent vorzunehmen. Der Unterricht findet ein Mal wöchentlich am Mittwoch von 19 bis 21.30 Uhr und an einigen Samstagen von 9 bis 16 Uhr statt. Weitere Informationen zu den Lehrinhalten und zum Zertifikat erhalten Sie unter www.xpert-business.eu. Nach dem Abschluss „Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung“ kann nach erfolgreicher Teilnahme an den zwei Zusatzmodulen „Kosten- und Leistungsrechnung“ und „Finanzwirtschaft“ der Abschluss „Finanzbuchhalter/in“ erworben werden. Anmeldeschluss ist ebenfalls der 20. März. Anmeldungen bitte unter VHS Moosburg, Telefon 08761/7225-0 oder 08761/7225-10,

