Es herrscht Mangel, Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal, an gut ausgebildeten Technikern, an Physiotherapeuten und nicht zuletzt an dem, was heutzutage als „Gesundheitsmanager“ apostrophiert wird. Dabei weiß niemand so genau, was sich dahinter verbirgt, weil dieser Begriff ebenso wenig geschützt ist wie „Gesundheitsberufe“. Deshalb ist es wichtig, sich vor Beginn der Ausbildung im Gesundheitssektor darüber klar zu werden, ob man künftig beispielsweise in einem Krankenhaus arbeiten möchte oder eben in einer privaten Einrichtung, die nicht an gesetzliche Vorgaben gebunden ist. Klingt kompliziert, ist es auch. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu: „Alle Berufe, deren Ausbildung nicht bundes- oder landesrechtlich geregelt ist, zählen zu den nicht geregelten Berufen. Sie werden demzufolge auch nicht den sogenannten staatlich anerkannten Berufen zugerechnet. Das gilt auch für hochschulische Ausbildungen. Die Unterscheidung kann relevant werden, wenn es bei der Ausübung bestimmter Tätigkeiten auf eine staatliche Anerkennung des Berufs ankommt, wie das zum Beispiel der Fall ist, wenn eine Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung angestrebt wird.“

Nun sind Kranken- und Gesundheitspfleger ebenso geregelte Berufe wie etwa die Ausbildung zum Physiotherapeuten. Doch jenseits dieser bekannten Berufsbilder gibt es insgesamt knapp 200 Gesundheitsberufe, die eine fundierte Ausbildung und gute Perspektiven bieten. Da sind zum Beispiel die Anästhesie-Technische Assistenten (ATA). Sie sind bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachsorge von Narkosen, aber auch in der modernen Schmerztherapie unverzichtbar. Die menschliche Komponente spielt hier eine wichtige Rolle, da sie Patienten vor und nach der Operation betreuen. Zudem sind sie verantwortlich für die Pflege und Wartung der medizinischen Geräte. Sie sind also Teil der großen Gruppe der Assistenten für medizintechnische Geräte. Von diesen hängt die Gesundheit, ja manchmal sogar das Leben der Patienten ab. Ihr Job ist also mit einer hohen Verantwortung verbunden. Denn sie kümmern sich um Installation, Wartung und Reparatur der Geräte. Sie überprüfen deren Funktionsfähigkeit, reparieren defekte Teile in der Werkstatt oder vor Ort beim Kunden – sofern sie bei einer Medizintechnikfirma beschäftigt sind – und gehen Meldungen über fehlerhafte Funktionen gewissenhaft nach. Darüber hinaus beraten sie medizinischen Fachkräfte, welche Geräte für welchen Einsatz geeignet sind. Wem das nicht genug ist, kann sich nach Abschluss der Ausbildung spezialisieren, ein Aufbaustudium anhängen oder den Weg in die Selbstständigkeit gehen.

Auch die Pflege befindet sich im Wandel: Universitätskliniken und Kreiskrankenhäuser tun alles, um ihr Personal zu halten und neues zu gewinnen.

Dazu gehören beispielsweise Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach dem Ende der Ausbildung, die nun endlich einheitlich geregelt werden soll. Dazu gehören auch Spezialisierungen, etwa auf Kinderkrankenpflege oder Notfallmedizin. In Ballungszentren besonders wichtig ist die Hilfe bei der Wohnungsbeschaffung beziehungsweise der Bau von klinikeigenen Wohnungen. Immer mehr Kliniken nehmen zudem auf die Schichtarbeitszeiten ihrer Mitarbeiter Rücksicht und haben lange Öffnungszeiten der betriebseigenen Kitas. Letzteres mag möglicherweise für künftige Auszubildende noch nicht wirklich berufsentscheidend sein, sehr wohl könnten es aber die Zulagen ins Gewicht fallen, die Klinikbetreiber teils schon während der Ausbildung zahlen.