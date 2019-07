Zahlen, Daten, Fakten

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen sind in beiden Sparten gesucht – und verdienen gut

Eine Bank braucht jeder – diverse Versicherungen ebenfalls. Deshalb sind Finanzinstitute und Versicherer immer auf der Suche nach guten Azubis und dual Studierenden. Es lohnt sich also, sich bei der Berufswahl mit beiden Sparten zu beschäftigen.

Ziemlich schnell fällt da der/die Kaufmann/frau für Versicherungen und Finanzen ins Auge. Eine gute Wahl für alle, die sich noch nicht entscheiden wollen oder können, wohin es sie später einmal ziehen soll. Allerdings sind beide Sparten nicht unbedingt das ideale Arbeitsfeld für ausgewiesene Einzelgänger/innen und solche, deren Interesse für Zahlen sich auf die vier Grundrechenarten beschränkt. Gefragt sind vielmehr kommunikative Zahlenakrobatiker/innen mit Verkaufstalent. Kommunikativ, o.k., schließlich wollen Bank- und Versicherungskunden ordentlich beraten werden. Verständlich, denn der Kredit muss schließlich finanzierbar sein, die Versicherung genau auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein.

Was nutzt es schließlich, wenn Frau Maier zwar mit Unterstützung ihrer Bank das Häuschen im Grünen hat, aber ihr Gehalt von Zins und Tilgung so aufgefressen wird, dass sie nicht einmal mehr die Butter auf dem Brot bezahlen kann? Und was will Herr Müller mit einer teuren Hausratsversicherung, die auch für den Verlust eines millionenschweren Gemäldes aufkommt, wenn sein gesamter Besitz in zwei alte Koffer passt? Voraussetzung ist mindestens ein mittlerer Schulabschluss. Damit dauert die duale Ausbildung (Unternehmen und Berufsschule) drei Jahre. Mit einem höheren Schulabschluss oder auch bei besonders guten Leistungen kann sich die Ausbildung verkürzen. In den ersten beiden Jahren kann es schon mal verwirrend werden. Wer kennt schließlich alle Finanzprodukte, die die Bank des Vertrauens anbietet, wer weiß, für oder gegen was man sich im Laufe seines Lebens so alles versichern kann, soll oder muss (Stichwort Krankenversicherung).

Im dritten Ausbildungsjahr fällt die Entscheidung:

Versicherung oder Finanzen

Versicherungskaufleute leben gewissermaßen zwei Leben. Vor Ort, das kann buchstäblich auch im Haus des Kunden sein, im Büro, am Telefon oder im Online-Chat geht es um Beratung, Beratung, Beratung. Schon vor einem Vertragsabschluss, der bei großen Unternehmen ja schon mal locker eine sechsstellige Summe beinhalten kann, heißt es kalkulieren, kalkulieren, kalkulieren. Im Schadensfall kann es dann schon mal richtig zur Sache gehen: Direkte Hilfe vor Ort organisieren, beispielsweise bei einem Verkehrsunfall, Ansprüche prüfen, womöglich mit der Polizei und Behörden sprechen, mit Schädiger und Geschädigtem oder deren Anwälten verhandeln und und und …

Finanzkaufleute – nicht zu verwechseln mit Bankkaufleuten, das ist eine gesonderte Ausbildung – arbeiten selbstverständlich auch in Banken, in der Immobilienbranche, bei Versicherungen und in großen Unternehmen. Sie sind – so wie ihre Versicherungskollegen/innen für alles zuständig, das mit Verträgen zu tun hat, von der Beratung bis zum Abschluss, von der Berechnung bis zur Auszahlung oder Kündigung. Im Controlling und im Risikomanagement von Firmen – aber auch im Finanzinstitut sind sie unverzichtbar. Sie tragen – so wie ihre Versicherungskollegen – Verantwortung auf beiden Schultern: Ihre Kunden erwarten optimale Beratung, ihr Unternehmen will gute Gewinne erwirtschaften.