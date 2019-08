Kurz und kompakt

Allgemeine Informationen: Täglich geöffnet von 11.30 Uhr (ab 14 Uhr Vergnügungspark) bis 24 Uhr. Der Bierausschank im Festzelt endet um 23.30 Uhr. Die Weinhalle ist geöffnet ab 21 Uhr.

Bier-& Hendlpreis: Eine Maß Bier 8,40 Euro, Hendlpreis 8,90 Euro (inkl. Bedienung)

Festzelt „Zum Ochsenwirt“: Familie Ludwig und Stefanie Tauscher



Tischreservierung: Wer einen Tisch im Festzelt „Zum Ochsenwirt“ reservieren möchte, wendet sich bitte direkt an die Festwirtsfamilie, Online-Anfrage unter www.ochsenwirt.de. Auf dieser Homepage können auch Hendl- und/oder Biermarken (ohne Tischreservierung) bestellt werden.



Festwirt Weinhalle: Max Riemensperger.



Hütten-Festwirte: Alfred Schrödl (Landhäusl) und Benedikt Schuhbauer (Gaumen-Schmaus).

Festbiere: Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan bis 10.9. und Gräfliches Hofbrauhaus Freising bis 15.9.



Fahrgeschäfte, Verkaufs-, Los- und Schmankerlstände, und die Festwirte verwandeln die Freisinger Luitpoldanlage wieder in die beliebte Festwiesn. Im attraktiven Vergnügungspark mit spektakulären und traditionellen Karussells bieten mehr als 50 Geschäfte auf über 20.000 Quadratmetern Nervenkitzel, Spaß und Gaumenschmaus für Groß und Klein. Für das leibliche Wohl ist auch im Festzelt mit über 8000 Sitzplätzen und erstklassigen Musikkapellen sowie in der Weinhalle und in den Schmankerl-Hütten bestens gesorgt.