Wer will an einem warmen, sonnigen Tag schon an Frost und Schnee denken? Dennoch ist es für Hausbesitzer empfehlenswert, vorausschauend zu handeln. Die warme Jahreszeit ist ein guter Zeitpunkt, um die heimische Heizung warten und überprüfen zu lassen. In einer individuellen Beratung können Fachhandwerker dazu Auskunft geben, ob sich ein kompletter Austausch der Heiztechnik lohnt. Bereits ab einem Alter von 15 bis 20 Jahren ist dies häufig empfehlenswert.

Heutige Öl- oder Gas-Brennwerttechnik heizt besonders sparsam und effizient. Der Umstieg auf moderne Technik zahlt sich somit für die Haushaltskasse ebenso aus wie für die Umwelt. „Wer seine Heizung dann auch noch mit dem Internet vernetzt, hat seinen Energieverbrauch immer und überall im Blick. Durch die smarte Steuerung kann ein Haushalt den Bedarf an Heizenergie um bis zu 25 Prozent jährlich senken“, sagt Ralf Steinbach von Bosch Thermotechnik. Ein Grund dafür: Die Heizung lässt sich nach individuellem Bedarf bedienen, per App auch unterwegs vom Smartphone aus. Wenn tagsüber niemand zu Hause ist, wird die Heizung entsprechend heruntergedreht. Auf dem Heimweg schaltet man die Anlage dann wieder an. Intelligente Regler merken sich sogar, wann die Bewohner normalerweise nach Hause kommen, und fahren die Heizung selbstständig hoch.