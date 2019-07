Zu heißen Tagen im Juli und August gehören … laue Sommerabende! Und was gibt es Schöneres, als sich an solchen gemeinsam zu einem Kulturereignis einzufinden, und zwar an einem Ort, der dazu die perfekte Kulisse bietet? Diese Gelegenheit kommt in bald wieder, denn Moosburg feiert sein zweites Sommerfestival! An drei Wochenenden im Sommer – genauer an den Wochenenden vom 26. bis 28. Juli, vom 9. bis 11. August und vom 16. bis 18. August – gibt es einen hochkarätigen Mix aus Darbietungen, Vorführungen und Konzerten im Herzen der Altstadt Auf dem Plan. Der lokale Verein Kultur Moosburg hat wieder ein beachtliches Programm zusammengestellt: Was dem „großen Kino“ recht ist, das kann dem Sommerfestival nur billig sein – so eröffnet das Kammerorchester Moosburg am 26. Juli um 20 Uhr mit „Hollywood erklingt“ das Sommerfestival unter der Leitung von Erwin Weber. Auf dem Programm stehen die bekanntesten Kompositionen von Enricho Morricone, einem der erfolgreichsten Komponisten der Filmgeschichte. Kabarett in Hochform bietet Helmut Schleich unter dem dezenten Motto „Kauf, du Sau“ am Samstag, 27. Juli.