Wie kam es dazu, dass Allerheiligen zum Tag des Gedenkens an die Verstorbenen wurde? Um keinen der vielen Märtyrer zu vergessen, feierte die byzantinische Kirche den „Herrentag aller Heiligen“ zunächst am Sonntag nach Pfingsten. In der Westkirche weihte Bonifatius IV. am 13. Mai 609 das Pantheon in Rom – zuvor das Heiligtum der antiken Götterwelt – der Jungfrau Maria und allen Heiligen und ordnete eine jährliche Feier an, zunächst am Freitag nach Ostern. Papst Gregor IV. verlegte Allerheiligen und Allerseelen auf den 1. und 2. November. Mit den beiden Gedenktagen verbinden sich viele Bräuche, die sich zum Teil bis heute erhalten haben. Der wichtigste im westlichen Kulturkreis ist, die Gräber zu schmücken, auf ihnen als Symbol des „Ewigen Lichtes“ Grableuchten aufzustellen und den Pfarrer bei der feierlichen Prozession auf dem Friedhof zu begleiten.