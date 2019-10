Zu neuer Mobilität finden

Neben der Integration der Achtsamkeit für den Behandelnden sowie eine Konzentration auf den energetischen Verlauf der Meridiane, profitieren Erholungssuchende auf vielfältige Art von einer Shiatsu-Behandlung. Zur Ruhe kommen, einem schmerzenden oder bewegungseingeschränkten Bewegungsapparat neue Mobilität verleihen oder auch die Tatsache, anhand der bewussten Wahrnehmung seiner selbst das eigene Wohlbefinden zu steigern, stellen bei Shiatsu nur einige von vielen nachhaltigen Effekten dar.

Auch ein Shiatsu-Massagesessel kann das Wohlbefinden verbessern. Gerade im Herbst, wenn die Sonne das Gemüt nicht mehr so sehr verwöhnt, tut Entspannung durch eine Massage gut und hilft dabei, dem müden Geist wieder auf die Sprünge zu helfen. Wer in seinem Geschäft, seiner Kanzlei oder Praxis ein solches Gerät aufstellt, sorgt für gute Stimmung bei den Kunden.

Der Selbsthilfe-Ratgeber „Zen Shiatsu – 50 Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene“ von Heike Ulrich führt in die Technik der japanischen Heilmassage ein. Er bietet Anfängern wie Fortgeschrittenen ein abwechslungsreiches Übungsbuch und ein Nachschlagewerk zur Bedeutung und zum Verlauf der zwölf Meridiane des Zen Shiatsu. Ob zu Hause, im Büro oder in der Bahn, die 50 Shiatsu-Übungen lassen sich leicht in den Alltag integrieren und können alleine oder zu zweit durchgeführt werden. Die Übungsabläufe sind klar gegliedert und durch zahlreiche Beispielfotos illustriert.

Am besten informieren freilich die Heilpraktiker vor Ort über Shiatsu. Besser als ein Buch klären die Experten die individuellen Bedürfnisse des Kunden im persönlichen Gespräch – und greifen sicher nicht daneben.