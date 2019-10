Ausbildung im bayerischen Handwerk

Kammerpräsident Peteranderl: „Großer Bedarf an Nachwuchskräften“

Fast 22.600 junge Leute starteten am 2. September in einem bayerischen Handwerksunternehmen ins Berufsleben. Bis Ende August registrierten die Handwerkskammern im Freistaat 22.587 neue Lehrverträge. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Minus von 2,2 Prozent. „Es ist wichtig für unseren Wirtschaftsbereich, dass sich wieder so viele junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden haben. Ich danke vor allem den Eltern, die ihre Kinder bestärkt haben, eine duale Ausbildung zu beginnen“, betont der Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT), Franz Xaver Peteranderl.

„Das große Interesse der Jugendlichen ist Beleg für die Attraktivität des Handwerks mit seinen rund 130 verschiedenen Ausbildungsberufen“, so Peteranderl weiter. Er rät Jugendlichen, die bisher keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sich weiter zu bewerben: „Der Einstieg in die Ausbildung ist jederzeit möglich, der Bedarf an Nachwuchskräften groß. Erfahrungsgemäß werden bis in den Oktober hinein noch viele Ausbildungsplätze besetzt.“ In jedem Handwerksberuf wird man zielgerichtet darauf vorbereitet, nach bestandener Gesellenprüfung sofort als vollwertige Fachkraft zu arbeiten. Der BHT-Präsident: „Das kann längst nicht jeder fertige Akademiker von sich behaupten.“ Die Lehrstellenbörsen auf den Internetseiten der bayerischen Handwerkskammern bieten einen Überblick über freie Ausbildungsplätze in der Region. Neben den Kammern helfen Innungen, Verbände und die Agenturen für Arbeit bei der Suche nach dem passenden Beruf.