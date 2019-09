Eines der Highlights im Programm ist die neue Version des Passat GTE. Er ist das erste Modell einer neuen Generation von Volkswagen Plug-In-Hybridmodellen mit deutlich größerer Reichweite. Entscheidendes Merkmal: eine Batterie mit höherem Energiegehalt. Das Plus liegt im Fall des Passats bei 31 Prozent. Mit nun 13 kWh gespeicherter Energie vergrößert sich die elektrische Reichweite im neuen WLTP-Zyklus auf bis zu 55 Kilometer im Fall des Variant; 56 Kilometer sind es in Verbindung mit der Limousine. Diese Werte entsprechen rund 70 NEFZ-KIlometern – 20 Kilometer mehr als beim Vorgänger. Das verändert das automobile Leben mit dem Passat GTE völlig. Denn selbst in Millionenstädten wie Berlin oder Paris reicht der vergrößerte Energiegehalt der Batterie, um die meisten täglichen Distanzen nun komplett elektrisch und damit emissionsfrei zurückzulegen.

Parallel mit dem neuen Passat geht die dritte Generation des Modularen Infotainment-Baukastens (MIB3) an den Start. Damit verbunden sind zahlreiche neue Funktionen: App-Connect Wireless macht zum Beispiel dank des MIB3 erstmals bei Volkswagen die kabellose Integration Apple Car-Play möglich. Fortan ist der Passat zudem auf Wunsch permanent online, da die neuen MIB3-Infotainmentsysteme serienmäßig mit einer integrierten Online-Connectivity-Unit (OCU) samt E-Sim ausgestattet sind. Neben verbesserten navigationsbezogenen Diensten mit Echtzeitinformationen erschließen sich dadurch über Volkswagen We und die hier integrierten mobilen Online-Dienste von We Connect und We Connect Plus (beides Serie in Deutschland) und We Connect Fleet (zur Passat Markteinführung in Deutschland und Frankreich verfügbar) über den MIB3 neue Technologien und Angebote. Dazu gehören integrierte Musik-Streaming-Dienste wie Apple Music und Tidal, die Integration updatefähiger Web-App-Technologien, eine natürliche und um Online-Inhalte angereicherte Sprachbedienung sowie die künftige cloudbasierte Mitnahme von Fahrzeugeinstellungen (Personalisierung). Smartphones (kompatible Modelle von Samsung) lassen sich darüber hinaus erstmals als mobiler Schlüssel zum Öffnen und Starten des Passats nutzen.

Geschärft und präzisiert hat Volkswagen auch das Design des Passat. Neu gestaltet wurden die Front- und Heckstoßfänger, das Kühlerschutzgitter und der nun mittig im Heck angeordnete Passat Schriftzug. Darüber hinaus sorgen neue LED-Scheinwerfer, -Tagfahrlichter, -Nebelscheinwerfer und -Rückleuchten für ein unverwechselbares Lichtdesign.