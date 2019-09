Familien in Landkreis Freising können ab sofort fachkundige und kompetente Hilfe für die Betreuung und Pflege Ihrer Angehörigen erhalten. Ab dem 01.09.2019 steht Senioren und deren Angehörigen in Landkreis Freising ein persönlicher Ansprechpartner von PROMEDICA PLUS, dem Vermittler von osteuropäischen, qualifizierten Betreuungs- und Pflegekräften für Senioren in Privathaushalten, zur Verfügung. PROMEDICA PLUS Freising Inhaberin Maria Angelova kann nun gemeinsam mit den Senioren und deren Angehörigen in persönlichen Gesprächen den notwendigen Betreuungs- und Pflegebedarf erörtern – immer individuell zusammengestellt und auf die persönlichen Bedürfnisse und die häusliche Situation des Pflegebedürftigen abgestimmt. Zudem unterstützt Maria Angelova die Senioren und Angehörigen bei der Beantragung von Hilfsmitteln, dem Ausfüllen von Anträgen und steht den Kunden während der gesamten Zusammenarbeit begleitend und beratend zur Seite.

Die Promedica24 Gruppe, zu der PROMEDICA PLUS gehört, die Betreuungs- und Pflegekräfte in Deutschland einsetzt, hat bereits mehr als 24.000 Betreuungs- und Pflegekräfte in deutsche Haushalte vermittelt und ist europäischer Marktführer für Betreuungsdienstleistungen für Senioren in Privathaushalten.

„Fürsorgliche Rund-um-Betreuung, in hoher Qualität und zu fairen Preisen. Dafür steht PROMEDICA PLUS. Denn jeder Mensch hat das Recht, seinen Lebensabend in seinen eigenen vier Wänden, seiner liebgewonnenen Umgebung, zu verbringen. PROMEDICA PLUS gibt den Senioren und deren Angehörigen diese Möglichkeit und unterstützt sie mit zuverlässigen, osteuropäischen Betreuungs- und Pflegekräften in ihrem Alltag. Ich freue mich darauf, interessierten Senioren und deren Angehörigen im Landkreis Freising unser umfassendes Betreuungsangebot vorzustellen“, so PROMEDICA PLUS Freising Inhaberin Maria Angelova.

Maria Angelova steht Ihnen ab sofort im Landkreis Freising für kostenlose Informationen und persönliche Beratung vor Ort von montags bis freitags in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, telefonisch unter 089- 998 296 799, 0162-49 26 499 oder per Email unter freising@promedicaplus.de zur Verfügung.